Отделение реабилитации за 25 миллионов рублей открыли в больнице имени Семашко

В Нижегородской областной больнице имени Семашко создано отделение медицинской реабилитации для пациентов нарушением функции центральной нервной системы. Оно рассчитано на 30 коек. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

- На открытие отделения из регионального бюджета было выделено 5,8 миллионов рублей, - рассказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. – Также для отделения реабилитации было закуплено свыше 200 единиц высокотехнологичного оборудования. Его стоимость составила около 19 миллионов рублей. Эти средства были выделены из федерального бюджета. В частности, были куплены аппараты с биологической обратной связью, в том числе стабилотренажер и мотомед.

По словам Глеба Никитина, в новом отделении смогут проходить пациенты со всей Нижегородской области.

- Реализация этих мероприятий станет важным дополнением национального проекта «Здравоохранение», - отметил губернатор Нижегородской области. - Отделение реабилитации в областной больнице сможет принимать до 600 человек в год. Это значит, что люди получают шанс вернуться к нормальной жизни.