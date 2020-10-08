Бактерии нашли в мясе индейки в Нижегородской области

Сотрудники лаборатории ветеринарно-санитарной экспертизы и диагностики Нижегородского референтного центра Россельхознадзора обнаружили патогенные микроорганизмы (листерии) в мясе индейки. Об этом сообщает пресс-служба Нижегородского референтного центра Россельхознадзора.

- Результаты исследований сейчас направлены в управление Россельхознадзора по Нижегородской области и Республике Марий Эл, - говорится в сообщении. – В установленные законодательством сроки должны быть приняты меры в отношении некачественной продукции.

Как сообщается, главными мерами профилактики листериоза является обязательный контроль за пищевыми продуктами и регулярная проверка сельскохозяйственных и домашних животных.

К слову, все патогенные микроорганизмы (листерии) имеют одно общее свойство - они обладают способностью расти при пониженной температуре (+2...+8 градусов). А это может привести к загрязнению уже готовой пищи.

Напомним, ранее мы писали про опасные куриные полуфабрикаты обнаруженные в Нижегородской области. Тогда в курином мясе тоже были обнаружены листерии.

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