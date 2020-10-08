Зафиксирован рост трудоустройства нижегородцев, обратившихся в службу занятости населения

В online-ярмарках по поиску вакансий и рабочих мест приняли участие 36 работодателей Нижнего Новгорода и более 2,5 тысячи соискателей. В частности, на личные собеседования к работодателям получили приглашения около 800 человек. Об этом сообщает управление по труду и занятости Нижегородской области.

Сейчас зафиксирован рост трудоустройства среди граждан, которые обратились в службу занятости населения.

В рамках ярмарки вакансий гражданам рассказывают о положении на рынке труда и помогают с поиском работы.

- Онлайн-ярмарки вакансий, которые проходят с сентября в городском центре занятости населения, стали эффективной и своевременной формой подбора персонала, - отметила руководитель ведомства Арина Садулина.

На сегодняшний день служба занятости региона может предложить безработным нижегородцам свыше 50 тысяч вакансий практически во всех профессиональных сферах. Наибольшую потребность в кадрах испытывают предприятия промышленности, производства, здравоохранения, образования.

Напомним, что ранее губернатор Нижегородской области Глеб Никитин заявлял, что с середины июня замедлился рост регистрируемой безработицы в регионе.

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