Нижегородская область будет сотрудничать с провинцией Аньхой в борьбе с коронавирусом

Нижегородская область и китайская провинция Аньхой будут сотрудничать в сфере борьбы с коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

- Мы уже сотрудничаем с этой провинцией с 2013 года, - рассказала директор департамента внешних связей регионального правительства Ольга Гусева. – Наша совместная деятельность касается торгово-экономической, и гуманитарной сферы. Однако в период пандемии сотрудничество сосредоточилось на сфере здравоохранения обмене опытом борьбы с коронавирусом.

По словам Ольги Гусевой, в июле состоялась видеоконференция нижегородских специалистов-медиков и медиков китайской провинции Аньхой. В ходе конференции руководители больниц, врачи и медицинские эксперты обсудили методы ранней диагностики и реабилитации после заболевания. Также из китайской провинцию в Нижегородскую область в начале октября был доставлен гуманитарный груз. Он включает в себя одну тысячу защитных костюмов и 20 тысяч одноразовых масок.

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