Юрий Шалабаев проверил благоустроенный сквер по проспекту Кораблестроителей

Юрий Шалабаев проверил после благоустройства сквер по проспекту Кораблестроителей. Фото: Администрация Нижнего Новгорода

Исполняющий полномочия главы Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев посетил благоустроенный сквер на проспекте Кораблестроителей в Сормовском районе. Преображенное в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жильё и городская среда» общественное пространство открыли в четверг, 1 октября 2020 года. Об этом сообщает администрация Нижнего Новгорода.

Сквер Кораблестроителей, находящийся внутри жилого квартала, по своей сути является исключительно пешеходной зоной, поэтому в проекте благоустройства для него был разработан новый функционал. Так, на территории сквера появились обновленные пешеходные дорожки, было установлено новое освещение, лавочки и урны. Кроме того, в сквере были проведены работы по озеленению и установлены две детские площадки.

- Мне все нравится. До благоустройства здесь ничего не было, а что было – то давно поломано. Сейчас это место не узнать – здесь стало светло, появились пешеходные дорожки, современные лавочки, цветники, урны. Мы очень довольны! – поделилась местная жительница Татьяна Козлова.

Дополнять новый облик сквера Кораблестроителей будет отремонтированная дворовая территория, расположенная у дома 11а.

- Проекты в сквере и во дворе изначально были согласованы между собой. Поэтому после завершения всех работ территория будет смотреться единым благоустроенным пространством, – поделился Юрий Шалабаев.

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