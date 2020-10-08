Капитальный ремонт Чкаловской школы №5 стал подарком к ее 50-летнему юбилею

Министр образования, науки и молодежной политики Нижегородской области Сергей Злобин посетил Чкаловск с рабочим визитом. В ходе поездки министр посетил несколько благоустроенных объектов. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительство Нижегородской области.

В частности, Сергей Злобин осмотрел среднюю школу №5, в которой совсем недавно завершился капитальный ремонт, приуроченный к 50-летнему юбилею образовательного учреждения. Финансирование на эти цели составило сумму в размере более 40 миллионов рублей, а работы проводились в рамках государственной программы «Капитальный ремонт образовательных организаций Нижегородской области».

Министр образования отметил, что школа полностью соответствует всем современным требованиям и в ней будет открыт центр дополнительного образования «Школа полного дня».

- В этой школе мы начинаем реализацию проектов «Цифровая образовательная среда» в рамках национального проекта «Образование», - сообщил Сергей Злобин. – В ней также будут реализовываться мероприятия в рамках нацпроекта «Цифровая экономика».

Как отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, основной задачей реализации нацпроекта «Образования» является создание равных условий для получения школьниками качественного образования.

После министр направился на первый полноразмерный стадион Чкаловской средней школы №4 имени В.В. Клочкова. Его благоустроили в рамках федерального проекта «Спорт - норма жизни» нацпроекта «Демография». Так, на территории стадиона появилось профессиональное прорезиненное покрытие, ограниченное бортами, для многофункциональности арены. Теперь местные жители смогут заниматься на стадионе круглый год. Кроме того, там появилась воркаут-зона с тренажерами и турниками.

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