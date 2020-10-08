Игорь Зотов назначен зампредом нижегородского правительства

Игорь Зотов назначен заместителем председателя правительства Нижегородской области. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Как сообщается, ранее Игорь Зотов занимал пост руководителя аппарата – министра правительства Нижегородской области. В качестве заместителя председателя нижегородского правительства он будет курировать взаимодействие с федеральными органами власти.

- За последние годы объемы федерального финансирования заметно выросли, - отметил Глеб Никитин. – Чтобы сохранить положительную динамику, нам нужно обеспечить постоянные коммуникации с органами власти. Одним из приоритетов станет работа с крупными столичными компаниями. В последнее время Нижегородская область улучшила уровень своей инвестиционной привлекательности, и мы готовы привлекать в регион инвесторов по все направлениям. Игорю Зотову времени на раскачку не потребуется, так как ранее он возглавлял представительство Нижегородской области в Москве. И у него уже есть все необходимые контакты.

Напомним, ранее взаимодействие с федеральными органами власти курировал Игорь Носов. Однако он покинул пост заместителя губернатора по собственному желанию. Вместе с тем руководителем аппарата – министром правительства Нижегородской области назначен Юрий Ильин. Ранее он занимал должность заместителя руководителя аппарата регионального правительства.

- Главная задача, которая сейчас стоит перед аппаратом – это максимально эффективная организация работы правительства по основным направлениям, - отметил Глеб Никитин. – В период пандемии органы власти должны особенно оперативно давать ответы на новые вызовы.