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Игорь Зотов назначен зампредом нижегородского правительства

Он будет курировать взаимодействие с федеральными структурами
Юлия ВАСИЛИШИНАЮлия ВАСИЛИШИНА
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Игорь Зотов назначен заместителем председателя правительства Нижегородской области. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Как сообщается, ранее Игорь Зотов занимал пост руководителя аппарата – министра правительства Нижегородской области. В качестве заместителя председателя нижегородского правительства он будет курировать взаимодействие с федеральными органами власти.

- За последние годы объемы федерального финансирования заметно выросли, - отметил Глеб Никитин. – Чтобы сохранить положительную динамику, нам нужно обеспечить постоянные коммуникации с органами власти. Одним из приоритетов станет работа с крупными столичными компаниями. В последнее время Нижегородская область улучшила уровень своей инвестиционной привлекательности, и мы готовы привлекать в регион инвесторов по все направлениям. Игорю Зотову времени на раскачку не потребуется, так как ранее он возглавлял представительство Нижегородской области в Москве. И у него уже есть все необходимые контакты.

Напомним, ранее взаимодействие с федеральными органами власти курировал Игорь Носов. Однако он покинул пост заместителя губернатора по собственному желанию. Вместе с тем руководителем аппарата – министром правительства Нижегородской области назначен Юрий Ильин. Ранее он занимал должность заместителя руководителя аппарата регионального правительства.

- Главная задача, которая сейчас стоит перед аппаратом – это максимально эффективная организация работы правительства по основным направлениям, - отметил Глеб Никитин. – В период пандемии органы власти должны особенно оперативно давать ответы на новые вызовы.