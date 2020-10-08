Неизвестный устроил стрельбу на улицах Выксы

В Выксе на улице Ленина 35-летний мужчина устроил стрельбу из автомата Калашникова. Происшествие произошло в конце сентября текущего года. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.
Сообщение о стрельбе поступило в ОМВД России по городу Выкса от местных жителей. Они рассказывали о том, что неизвестный мужчина осуществляет стрельбу из окна автомобиля.
Позже следственно-оперативной группе удалось отследить автомобиль и всё же задержать хулигана с автоматом. Оружие у него было изъято, а сам он доставлен в отделение полиции для установления личности.
Согласно информации, на момент нахождения за рулем автомобиля стрелок находился в состоянии алкогольного опьянения.
К счастью, происшествие обошлось без жертв.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «хулиганство».
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