Неизвестный устроил стрельбу на улицах Выксы

В Выксе на улице Ленина 35-летний мужчина устроил стрельбу из автомата Калашникова. Происшествие произошло в конце сентября текущего года. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.

Сообщение о стрельбе поступило в ОМВД России по городу Выкса от местных жителей. Они рассказывали о том, что неизвестный мужчина осуществляет стрельбу из окна автомобиля.

Позже следственно-оперативной группе удалось отследить автомобиль и всё же задержать хулигана с автоматом. Оружие у него было изъято, а сам он доставлен в отделение полиции для установления личности.

Согласно информации, на момент нахождения за рулем автомобиля стрелок находился в состоянии алкогольного опьянения.

К счастью, происшествие обошлось без жертв.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «хулиганство».

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