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Еще 234 нижегородца заразились коронавирусом за сутки

Общее число зараженных превысило 34 тысячи человек
Юлия ВАСИЛИШИНАЮлия ВАСИЛИШИНА
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Еще 234 нижегородца заразились коронавирусом за сутки.

Еще 234 нижегородца заразились коронавирусом за сутки.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Нижегородской области продолжает расти число зараженных коронавирусом. Только за минувшие сутки в регионе было выявлено 234 новых случая заражения. Общее число зараженных достигло 34 039 человек. Об этом сообщает региональное Управление Роспотребнадзора.

- В настоящее время свыше 2,6 тысяч нижегородцев проходят лечение амбулаторно, так как болезнь у них протекает в легкой форме или бессимптомно, - отметили в ведомстве. – При этом около 1,7 человек находятся в больницах. Еще 16 нижегородцев помещены в обсерваторы.

К счастью, растет и положительная статистика. За последние сутки из больниц были выписаны 120 человек. Общее число выздоровевших составило 29 085 человек.

Напомним, ранее мы писали, что губернатор Нижегородской области Глеб Никитин подписал поправки в указ о введении режима повышенной готовности на территории региона. В соответствии с ними, режим самоизоляции вновь вводится для пожилых нижегородцев, больных хроническими заболеваниями и беременных.

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