60 классов закрыты на карантин по коронавирусу в Нижегородской области

В Нижегородской области стабилизируется ситуация с коронавирусом в нижегородских образовательных учреждениях. Об этом на своей странице в Instagram рассказал министр образования Нижегородской области Сергей Злобин.

- По данным на 7 октября, карантин из-за коронавируса введен в 60 классах в 40 школах. Речь идет о школах Нижнего Новгорода, Дзержинска, Выксы, Сарова и других городов Нижегородской области, - пояснил Сергей Злобин. – Полностью закрыты на карантин две школы – Октябрьская средняя школа в городе Бор и Носовская школа в Краснобаковском районе, в которой обучается всего 21 ученик. Кроме того, карантин объявлен в двух группах двух учреждений среднего профессионального образования. Закрыта одна группа в одном из нижегородских вузов.

Постепенное улучшение наметилось и в детских садах. Сейчас остаются закрытыми на карантин 43 групп в 25 детских садах. В частности, самая трудная ситуация в городе Бор, там закрыто 10 групп в 8 детских садах.

Наблюдается постепенно снижение заболеваемости и по ОРВИ, так в данный момент сократилось количество школ закрытых на карантин, но увеличилось количество классов. В частности, сейчас на карантин закрыт 83 классов в 25 школах. Отметим, что большая часть из них расположена на территории самого Нижнего Новгорода.

На сегодняшний день на карантине остаются кадетская школа-интернат имени Героя России Рожкова в Володарском районе и «Полх-Майдановская» средняя школа в Вознесенском районе

Напомним, в настоящее время Нижегородская область находится на втором этапе снятия ограничений, связанных с распространением коронавирусной инфекции.

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