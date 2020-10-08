В Дзержинске завершено благоустройство дворовых территорий

В Дзержинске завершены работы по комплексному благоустройству дворов Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Благоустройство трёх дворовых территорий в Дзержинске завершено. На эти цели было выделено 19 миллионов рублей. Преображение общественных пространств стало возможным благодаря реализации нацпроекта «Жилье и городская среда». Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

По словам губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, благоустройство территорий в Дзержинске – один из показательных примеров. Город становится комфортнее за счёт качественно проводимых работ и участия местных жителей в создании, а также контроле за ходом воплощения проектов в жизнь.

- Я бы хотел, чтобы и другие дзержинцы убедились, что программа «Формирование комфортной городской среды», действительно, работает. И управляющие компании оказывают содействие в подготовке документов, в реализации проекта, - поделился глава города Дзержинска Иван Носков. - От жителей требуется не только желание что-то изменить, но и инициатива.

Так, в Дзержинске местные жители были активно вовлечены в процесс комплексного благоустройства дворов. Он получали всестороннюю помощь и ответы на интересующие вопросы от администрации города, подрядчика и управляющих компаний.

- В нашем доме более 200 квартир, поэтому для учета мнения всех жителей были организованы группы в социальных сетях и мессенджерах, где проходили обсуждения, и принимались решения по всем деталям, - рассказала старшая дома №8б на улице Ситнова Мария Кузнецова.

Напомним, что в 2019 году Дзержинскт стал одним из победителей Всероссийского конкурса «Малые города и исторические поселения». До конца текущего года в городе также планируется завершить работы по благоустройству парка.

- Именно такой подход, когда в работу активно включаются жители, проявляют фантазию и буквально сами создают дизайн-проекты, является наиболее эффективным и правильным в работе по благоустройству территорий и созданию комфортной городской среды, - отметил глава региона Глеб Никитин.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам!

Вы можете написать нам в личные сообщения группы ВКонтакте или написать на почту kpnn@phkp.ru

Также следите за последними новостями в нашем телеграмм-канале!