Общественный совет обсудил благоустройство и развитие парка «Швейцария»

Главной задачей всё ещё остается инспектирование работ, проводимых подрядной организацией. Фото: Администрация Нижнего Новгорода

Круглый стол общественного совета по благоустройству и развитию парка «Швейцария» прошёл в Нижнем Новгороде. Главной темой обсуждений стали вопросы эксплуатации и содержании территории по окончании работ. Об этом сообщает пресс-служба администрации Нижнего Новгорода.

- Наша рабочая группа по формированию принципов эксплуатации и развития территории парка собирается регулярно, каждую неделю. Основные темы: какая техника должна обслуживать парк, сколько людей там должно работать, как встречать и развлекать нижегородцев, – поделился руководитель рабочей группы Сергей Горин.

А пока обсуждения по развитию и эксплуатации территории парка кипят, на данный момент главной задачей всё ещё остается инспектирование работ, проводимых подрядной организацией.

По словам председателя городской Думы Нижнего Новгорода Олега Лавричева, не менее важно чтобы местные жители остались довольны качеством благоустройства. Так, например, в городе до сих пор живут люди, которые в 50-е своими руками сажали в парке деревья на комсомольских субботниках.

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