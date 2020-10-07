В Дзержинске продолжаются рейды по соблюдению масочного режима в общественном транспорте

В Дзержинске провели очередной рейд по соблюдению масочного режима в общественном транспорте. Фото: администрация города Дзержинска

В минувший вторник в Дзержинске провели очередной рейд по соблюдению масочного режима в общественном транспорте. Отмечается, что основная цель проверок – это не выписка штрафов, а информирование пассажиров о необходимых мерах защиты. Об этом сообщает администрация города Дзержинска Нижегородской области.

Так, представители департамента проверяли наличие у водителей и кондукторов средств индивидуальной защиты и дезинфицирующих средств в салоне автобусов.

По итогам проверочных мероприятий должностные лица составили в установленном порядке 11 протоколов об административном нарушении, мера пресечения которых будет определяться действующим законодательством.

При этом Дзержинские перевозчики рассказали, что проводят ежедневные инструктажи водителей и кондукторов о соблюдении мер безопасности.

- Мы стараемся максимально защитить здоровье наших сотрудников и пассажиров. Водители и кондукторы обеспечены средствами индивидуальной защиты, после каждого рейса проводится обработка поверхностей салонов машин хлорсодержащими средствами, - поделился представитель компании-перевозчика.

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