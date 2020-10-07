Третий этап фестиваля INTERVALS TEASER стартует в Нижнем Новгороде 8 октября Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

С 8 по 11 октября пройдет третий этап фестиваля INTERVALS TEASER в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

Главным событием в программе фестиваля на этой неделе для нижегородцев станет показ инсталляции на фасаде Ромодановского вокзала. С четверга по воскресенье с 19:00 до 22:00 свои работы представят Иван Горохов, Сергей Лободин и студия dreamlaser.

В образовательной части фестиваля 10 октября в 14:00 пройдёт онлайн-лекция «Что такое Дигитоцен? Цифровое искусство в эпоху Дигитоцена». Читать лекцию будет сооснователь студии виртуальной архитектуры phemera ONE Вадим Смахтин. Он расскажет историю о симбиозе технологий, тела и общества в современной среде.

Кроме того, нижегородцам не стоит забывать про параллельную программу фестиваля:

С 24 сентября по 11 октября с четверга по воскресенье на Набережной Федоровского нижегородцев ожидают два объекта от студии dreamlaser. Среди них световая арка и инсталляция. Их проекцию можно будет увидеть под мостом над Почтовым съездом – лучший обзор на эту инсталляцию открывается со стороны улицы Рождественской.

С 25 сентября по 14 октября в пространстве ЦЕХ в Нижполиграфе нижегородцев ожидает показ лазерной инсталляции от студии dreamlaser с музыкальным оформлением от Anny Ly.

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