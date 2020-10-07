Ремонт автомобильной дороги, ведущей к Выксе, завершен

Подъезд к Выксе отремонтировали в рамках национального проекта Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Подъезд к Выксе от автомобильной дороги Владимир-Муром-Арзамас протяженностью 8,7 километра отремонтировали в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

Как отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, на данном участке дороги ежедневно проходят сотни машин, поэтому за качеством ремонта следили не только представители власти, но и местные жители.

Проект ремонта данного участка дороги включал в себя снятие старого дорожного полотна и укладка выравнивающего и верхнего слоя асфальта, укрепление обочин, нанесение дорожной разметки. Рабочие также заменили люки колодцев.

Работа подрядчика обошлась в 124,5 миллиона рублей.

Всего Нижегородской области на 2020 год запланированы ремонтные работы на 195 участках общей протяженностью 881,1 километра.

- Мы практически завершили основные работы по ремонту дорог в регионе. В Приволжском федеральном округе Нижегородская область - первая по темпам реализации нацпроекта. Благодаря достигнутым показателям Федеральное дорожное агентство приняло решение о выделении нашему региону дополнительно 711 млн рублей на ремонт дорог. Средства уже поступили в бюджет. Это позволит привести в порядок дополнительные участки трасс, - сообщил глава региона.

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