Сельский дом культуры отремонтировали в Первомайске

В Первомайске завершился капитальный ремонт сельского дома культуры Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Капитальный ремонт дома культуры в селе Малый Макателем городского округа город Первомайск завершился. Благоустройство объекта проводилось в рамках нацпроекта «Культура». Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

По словам губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, финансирование работ обошлось в сумму 3,7 миллиона рублей.

В здании заменили кровлю, полы и системы электроснабжения и отопления. Рабочие также провели ремонт внутренних помещений. Новый облик приобрела библиотека, зрительный зал и сцена. В ДК была закуплена функциональная мебель и оборудованы санитарно-бытовые помещения.

Теперь единственный досуговый и общественный центр преобразован в красивое и современное культурное пространство, где будут созданы новые клубные объединения, такие как детский киноклуб, клуб выходного дня и центр национальных культур.

- Благодаря реализации таких мероприятий культура становится доступнее в небольших населенных пунктах. Именно в домах культуры репетируют творческие коллективы, проходят праздничные мероприятия, там люди собираются, чтобы пообщаться и поделиться своим теплом. Это важная составляющая работы по повышению качества жизни, – подчеркнул глава региона.

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