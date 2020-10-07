Глеб Никитин: «Вопрос обеспечения жильем детей-сирот необходимо держать на постоянном контроле»

Состоялся круглый стол «О защите имущественных прав детей-сирот в Нижегородской области». Фото: Государственно-правовой департамент Нижегородской области

Вопрос обеспечения жильем детей-сирот будут держать на постоянном контроле. К такому выводу пришли на заседании «О защите имущественных прав детей-сирот и лиц из числа детей-сирот в Нижегородской области» в Нижегородском кремле в минувший вторник. Об этом сообщает региональный государственно-правовой департамент.

- Вопрос обеспечения жильем детей-сирот необходимо держать на постоянном контроле. Защита данной категории граждан - это важная задача, которая стоит перед органами государственной власти всех уровней и органами местного самоуправления, - подчеркнул губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Так, с января по октябрь в Нижегородской области было приобретено 554 квартиры для детей-сирот.

По достижению 18 лет детям-сиротам должны предоставляться жилые помещения полностью соответствующие необходимым требованиям благоустройства. Приобретаемые квартиры должны быть с установленной новой сантехникой и оборудованием, а также площадью не менее 30 квадратных метров, без учета лоджий и балконов.

По словам главы региона, в 2020 году на покупку жилья для детей-сирот выделено около 1 миллиарда рублей. В частности, из регионального бюджета выделено 867 миллионов.

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