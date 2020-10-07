В магазинах усилят контроль за соблюдением масочного режима Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Правительство Нижегородской области усиливает контроль за соблюдением масочного режима в магазинах и торговых сетях. Об этом сообщил заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Саносян.

На сегодняшний день число заболевших коронавирусной инфекцией растет, но многие нижегородцы продолжают пренебрегать элементарными мерами защиты. Так, по словам Андрея Саносяна, он не раз становился свидетелем того, как люди ходят в торговых центрах без масок, в лучшем случае надевая их только на кассе.

- Использовать средства индивидуальной защиты необходимо все время, пока покупатель находится в магазине. Я прошу жителей отнестись с пониманием, если сотрудники торговых точек попросят вас соблюдать меры безопасности. Они ведь тоже весь день обязаны трудиться в масках, в том числе для того, чтобы не навредить здоровью покупателей. Мы понимаем, что это тяжело, но по-другому сейчас нельзя, - подчеркнул заместитель губернатора.

Согласно информации, в ближайшее время информация об ужесточении контроля масочного режима будет доведена до руководителей всех торговых организаций.

Андрей Саносян также отметил, что сейчас важно не допустить повторной самоизоляции из-за распространения коронавирусной инфекции.

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