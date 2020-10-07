Нижегородские бадминтонисты завоевали 1 золотую и 4 бронзовые медали на Личном чемпионате России

1 золотую и 4 бронзовые медали завоевали нижегородцы на Личном чемпионате России по бадминтону. Фото: Министерство спорта Нижегородской области

В городе Гатчина 5 октября 2020 года завершился Личный чемпионата России по бадминтону. Нижегородские спортсмены завоевали одну золотую и четыре бронзовые медали. Об этом сообщает министерство спорта Нижегородской области.

По регламенту состязания проходили в пяти олимпийских дисциплинах: женский одиночный разряд, мужской одиночный разряд, парный женский разряд, парный мужской разряд и смешанный парный разряд.

В парном женском разряде золотую медаль заполучила нижегородка Анастасия Акчурина, а в смешанном парном разряде девушка стала бронзовым призером.

Третье место в смешанном парном и парном разрядах взяла наша бадминтонистка Нина Вислова.

В мужском парном разряде Родион Каргаев получил бронзу.

- Для повышения уровня игры нашим спортсменам по-прежнему не хватает опыта участия в международных соревнованиях, - поделился президент региональной федерации бадминтона Александр Иванов.

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