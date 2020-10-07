Росавиация разрешила полеты из Нижнего Новгорода в шесть стран

«Росавиация» подписала приказ от 5 октября о разрешении полетов в шесть зарубежных стран из Нижнего Новгорода. Об этом сообщается на сайте ведомства.

В соответствии с документом, из аэропорта Стригино авиакомпания «ИрАэро» сможет совершать рейсы в Прагу, Стамбул и Мюнхен. Авиакомпании «АЗУРэйр» получила право на полеты в Лондон и Каир, а «НордСтар» на полеты в Салоники. Также разрешение на перевозку пассажиров из Нижнего Новгорода в Мюнхен и Берлин получила авиакомпания «Северный ветер».

- Допуск - это право авиакомпании, которым она сможет воспользоваться при возобновлении полетов, - сообщил в Росавиации.

Напомним, что ранее правительство Российской Федерации ввело новые посткарантинные послабления и возобновило международное авиасообщение с Египтом, Объединенными Арабскими Эмиратами и Мальдивами.

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