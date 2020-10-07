Фестиваль итальянского кино пройдет в Нижнем Новгороде

Масштабный российско-итальянский кинофестиваль художественного, документального и короткометражного кино – Russia-Italia Film Festival пройдёт в Нижнем Новгороде. Фильмы будут показывать в кинотеатре «Орлёнок» в период с 8 по 14 октября. Об этом сообщают организаторы фестиваля.

Нижегородцы смогут оценить 9 современных итальянских кинокартин в жанре комедии, комедийной драмы, мелодрамы, романического триллера и документального кино. Все фильмы являются участниками и победителями известных региональных фестивалей Италии и престижных мировых кинофестивалей.

Программа фильмов кинофестиваля «Russia-Italia Film Festival» очень разнообразна. И каждый сможет найти для себя картину по душе.

8 октября состоится показ романтической комедии «Познакомься с Софией», 12+. Картина вдохновлена духом рок-музыки.

9 октября покажут комедийный фильм «Фантазеры», 16+. Зрителю расскажут историю двух влюбленных, поверивших в мнимое богатство.

10 и 11 октября в кинотеатре будут крутить сразу 4 киноленты: мелодраму «Везучая», 16+; документальный фильм «Неизвестная Италия. Матера – город из камня», 12+; комедию «Когда все дома», 16+, и «Спрячь бабушку в холодильнике» , 16+.

12 октября нижегородцы увидят комедийную драму «Великий дух», 16+. История расскажет о внезапной дружбе бежавшего вора и странного человека по имени Черный олень.

13 октября можно будет посмотреть основанную на реальных событиях комедию «Боб и Мэрис», 16+. Картина поведает о семейной паре, столкнувшейся с итальянской мафией.

14 октября кинофестиваль завершат показом романтического триллера «Неаполь под пеленой», 18+.

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