Филиалы центра «Мой бизнес» открыты в 20 районах Нижегородской области

Во вторник, 6 октября, в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» состоялось открытие филиала центра «Мой бизнес» в Навашино.

Одной из главных задач центра является консультирование бизнесменов, а также получение необходимых для ведения бизнеса госуслуг.

Как сообщает пресс-служба губернатора и правительства, в 2019 году филиалы проекта «Мой бизнес» были открыты в 17 районах Нижегородской области. До конца текущего года будет создано ещё 13 центров, три из них уже открыты.

- В этом году появилось много федеральных и региональных мер поддержки. Их формат и объем постоянно меняется. Например, мы решили сохранить региональные меры поддержки в текущем месяце, и дальнейшие решения будут зависеть от развития ситуации. В таких условиях роль центра «Мой бизнес» и его филиалов очень важна, - отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Так, за период пандемии коронавирусной инфекции, навашинские специалисты ЦПП дали более 800 консультаций предпринимателям. За счёт этого предприятия малого и среднего предпринимательства в районе получили государственную поддержку на сумму более 15 миллионов рублей.

- Очень важно, чтобы информация о мерах поддержки была доступна, чтобы жители области могли получать ее своевременно для принятия эффективных решений, - подчеркнула исполняющая обязанности главы местного самоуправления городского округа Навашино Татьяна Берсенева.

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