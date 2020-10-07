Сотрудников «Почты России» в Дзержинске заставляли незаконно торговать продуктами

Отделение «Почты России» в Дзержинске оштрафовали за нарушение трудового законодательства. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Нижегородской области.

В ходе внеплановой выездной проверки региональной госинспекцией труда было обнаружено нарушение.

Согласно информации, в 2019 году, после несчастного случая с одним из работников почты, начальник дзержинского отделения издал приказ о запрете привлечения сотрудников к работе, не предусмотренной их трудовыми договорами.

Однако вскоре пост руководителя занял другой человек и подписал распоряжение, обязывающее почтальонов торговать продуктами питания при доставке гражданам пенсий и пособий.

Инспекция по охране труда постановила оштрафовать отделение «Почты России» на 80 тысяч рублей.

Также известно, что начальник дзержинского отделения пытался оспорить данное наказание, но решением суда жалоба осталась без удовлетворения.

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