«Спорт-Fest 2020» прошёл в Нижнем Новгороде Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Спортивный фестиваль «Спорт-Fest 2020» прошёл на спортивно-развлекательной площадке «Спорт Порт» в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

В субботу, 3 октября 2020 года, гости мероприятия наблюдали за выступлениями футбольных фристайлеров, черлидеров, скейтбордистов и мотофристайлеров. Ярким событием фестиваля стал показательный поединок представителей федерации тайского бокса. В этот же день на площадке «Спорт Порт» прошёл Всероссийский день ходьбы.

Кроме того, рекордсменка России по владению обручем (хулахуп) Алёна Тюрина провела профессиональный мастер-класс. Нижегородцев также ожидало зажигательное барабанное шоу на стритбольной площадке.

В течение дня все желающие могли принять участие в открытых тренировках и мастер-классах в различных видах спорта.

Завершением фестиваля стало выступление известной нижегородской группы «Kuzkiny Deti».

На протяжении всего мероприятия у гостей фестиваля была возможность выиграть призы и сделать яркие фотографии.

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