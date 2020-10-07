60 классов в Нижегородской области закрыты на карантин по коронавирусу

В Нижегородской области продолжает уменьшаться число учебных заведений, в которых действует карантин по коронавирусу и ОРВИ. Об этом на своей странице в Instagram рассказал министр образования Нижегородской области Сергей Злобин.

- Сейчас карантин из-за коронавируса введен в 60 классах в 40 школах. Речь идет о школах Нижнего Новгорода, Дзержинска, Выксы, Сарова и других городов Нижегородской области , - пояснил Сергей Злобин. – Полностью закрыты на карантин две школы – Октябрьская средняя школа в городе Бор и Носовская школа в Краснобаковском районе. Кроме того, карантин объявлен в двух группах двух учреждений среднего профессионального образования. Закрыта одна группа в одном из нижегородских вузов.

Постепенное улучшение наметилось и в детских садах. Сейчас остаются закрытыми на карантин 37 групп в 32 детских садах. В частности, самая трудная ситуация в городе Бор, там закрыто 9 групп в 7 детских садах.

Наблюдается постепенно снижение заболеваемости и по ОРВИ. В частности, сейчас на карантин закрыт 76 классов в 32 школах. Большая часть из них расположена на территории самого Нижнего Новгорода.

С карантина ОРВИ вышли две ранее закрытые школы - №5 в Кстово и №22 в Нижнем Новгороде.

На сегодняшний день на карантине остаются кадетская школа-интернат имени Героя России Рожкова в Володарском районе и «Полх-Майдановская» средняя школа в Вознесенском районе

Напомним, в настоящее время Нижегородская область находится на втором этапе снятия ограничений из-за коронавируса.

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