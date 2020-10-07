Глеб Никитин: «Нижегородская экспозиция станет одной из самых крупных на выставке «Золотая осень – 2020»»

На 22-ой ежегодной Российской агропромышленной выставке «Золотая осень» нижегородцы представят продукцию более 35 предприятий местного агропромышленного комплекса. Об этом заявил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

При этом само мероприятие будет проходить на специально разработанной интернет-платформе золотаяосень2020.рф в период с 7 по 10 октября. Дистанционный режим проведения позволит неограниченному числу посетителей выставки присоединиться к экспертным дискуссиям, а также поспособствует привлечению инвесторов в отрасль.

- Мы традиционно принимаем участие в аграрной выставке. Наша экспозиция - одна из самых крупных на форуме, - подчеркнул глава региона.

В частности, на онлайн-площадке выставки будут представлены достижения нижегородских предприятий в сфере цифровизации, растениеводства, животноводства, пищевой промышленности, инвестиционной и экспортной деятельности.

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