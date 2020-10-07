227 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Нижегородской области

227 новых случаев заражения выявили в Нижегородской области Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Нижегородской области продолжает увеличиваться число зараженных коронавирусом. Только за минувшие сутки в регионе было выявлено 227 новых случаев заражения. Общее число зараженных достигло 33 805 человек. Об этом сообщается на портале Стопкоронавирус. РФ.

- В настоящее время свыше 2,5 тысяч нижегородцев проходят лечение амбулаторно, так как болезнь у них протекает в легкой форме или бессимптомно, - ранее сообщили в регионально управлении Роспотребнадзора. – Еще около 1,5 тысяч человек находятся в нижегородских больницах.

К сожалению, растет и печальная статистика. За последние сутки в регионе от опасной инфекции скончались еще четыре человека. Общее число жертв коронавируса в Нижегородской области достигло 596 человек.

Напомним, в настоящее время Нижегородская область находится на втором этапе снятия ограничений по коронавирусу. Однако региональный министр здравоохранения Давид Мелик-Гусейнов уже сообщил о росте заболеваемости коронавирусом.