Нижегородские вузы обсудили сотрудничество в сфере образования с Республикой Казахстан. Фото: Александр Воложанин

Во вторник, 6 октября 2020 года, в Нижегородском государственном университете им. Н.И. Лобачевского состоялась встреча руководителей ведущих вузов региона с генеральным консулом Республики Казахстан в Казани Жанболатом Мурзалиным. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

В ходе встречи главной темой для обсуждения стало сотрудничество в сфере образования. Так, стало известно, что казахстанских студентов интересует медицина, инженерия и IT-технологии.

Обучение в нижегородских вузах становится более востребованным и перспективным за счёт реализации федерального проекта «Экспорт образования» национального проекта «Образование».

В настоящее время нижегородские университеты подписали более 350 соглашений о полноценном сотрудничестве с зарубежными партнерами. Это означает, что иностранные студенты могут получать образование у нас в регионе, а нижегородцы имеют возможность обучаться за границей.

- Из 85 договорных документов со странами ближнего зарубежья наибольшее число соглашений - 17 - заключено с образовательными организациями Казахстана, - отмечает руководитель департамента внешних связей правительства Нижегородской области Ольга Гусева.

В этом году в Нижний Новгород прибыло учиться 1460 иностранных студентов из 16 стран.

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