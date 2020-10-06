Пригородные поселки около Нижнего Новгорода 7 октября останутся без воды

Сразу в нескольких пригородных поселках около Нижнего Новгорода 7 октября будет отключено холодное водоснабжение. Без воды останутся поселки Дружный, Ближнее Борисово и Ольгино. Об этом сообщает пресс-служба «Нижегородского водоканала».

- Причиной отключения станут работы на трубопроводе диаметром 500 мм, - говорится в сообщении. – Это сделано для увеличения надежности работы системы водоснабжения в Кстовском районе.

В связи с ожидаемым отключением жителям этих поселков рекомендуют с вечера 6 октября сделать запасы холодной воды. Кроме того, по этим поселкам будут курсировать автоцистерны с питьевой водой. Чтобы получить воду, необходимо оставить заявку по телефону 246-99-99.

По данным "Нижегородского водоканала", в 2020 году в Кстовском районе планируется провести капитальный ремонт 12,5 километров сетей. На данный момент заменены уже 7,5 километров труб.