Глеб Никитин принял участие в совещании под председательством Дмитрия Медведева

Сегодня в Москве заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев провел совещание по вопросам выработки механизмов по ликвидации накопленного экологического ущерба. В нем приняли участие заместитель председателя правительства Россиии Виктория Абрамченко, министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин, министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, министр финансов РФ Антон Силуанов и губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

- В России сохраняется немало производств, опасных для окружающего мира, для здоровья и жизни людей, - напомнил Дмитрий Медведев. - Именно поэтому вопрос ликвидации накопленного ущерба включен в число приоритетов. Он требует от государства эффективной концентрации финансовых и управленческих ресурсов. В последние годы мы заметно продвинулись в решении этой проблемы, в том числе в рамках федерального проекта «Чистая страна» национального проекта «Экология».

К слову, в Нижегородской области при ликвидации объектов накопленного экологического ущерба был получен опыт, который можно использовать при реализации новых проектов.

- Считаю очень правильным рассмотрение данного вопроса на уровне Совета безопасности РФ, - согласился Глеб Никитин. - В рамках деятельности рабочей группы Государственного совета по направлению «Экология и природные ресурсы» мы детально рассмотрели инициативы регионов о работе в данном направлении. К числу ключевых вопросов является сокращение сроков подготовки к реализации проектов. Для этого должен быть выработан единый подход на государственном уровне.

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