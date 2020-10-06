Картой жителя Нижегородской области скоро можно будет расплачиваться

К сервису «Карта жителя Нижегородской области» присоединились банки-партнёры, а это значит, что скоро ей можно будет расплачиваться. Соглашение о двустороннем сотрудничестве подписано с АО «Газпромбанк» и ПАО «НБД-Банк». Об этом сообщила пресс-служба губернатора и правительства региона.

– Мы готовимся к выпуску первых пластиковых карт в тестовом режиме. Сейчас ведём переговоры с банками, чтобы у жителей была возможность выбирать финансовое учреждение при выпуске пластиковой карты. Уже подписаны соглашения с двумя банками. С технической точки зрения проект готов к быстрому развёртыванию новых сервисов. Платформа абсолютно безопасна и защищена, гибка и готова к интеграциям, – прокомментировал директор ГАУ НО «ЦИТ» Владимир Распопов.

Пластиковые карты будут доступны жителям Нижегородской области до конца этого года, а именно после тестирования нового продукта, которое запланировано на октябрь-ноябрь.