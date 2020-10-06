Ещё четыре проекта получат грант «Команды 800» Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Ещё четыре проекта получат гранты на их реализацию в рамках проекта «Команда 800». Об этом сообщила пресс-служба правительства Нижегородской области.

Студенты Высшей школы экономики заручились поддержкой просветительского проекта под названием "Без рамок". Основной партнёр инициативы — Нижегородский государственный художественный музей (НГХМ). Уникальные произведения из его фондов и других музеев города разместят в печатном и электронном формате в общественных местах Нижнего Новгорода. На каждом постере произведение будет показано только частично. По задумке, такой приём пробудит в жителях желание увидеть картину вживую и целиком. Под любым изображением будет QR-код для просмотра видеоролика с рассказом о соответствующем ему произведении. Помимо этого, согласно проекту будет выпущено около тысячи иллюстрированных буклетов.

В числе двух других выбранных проектов: художественный альбом, посвящённый 35-летию театра "Пиано", и создание "Аллеи золотых юбиляров".