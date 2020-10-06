Нижегородские пловцы взяли медали на Кубке России Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Со 2 по 4 октября в Обнинске Калужской области проходили финальные соревнования Кубка России по плаванию среди лучших российских пловцов. Информацией об этом поделилась пресс-служба правительства Нижегородской области.

Нижегородец Олег Костин, заслуженный мастер спорта, с результатом 23.09 секунды победил на дистанции 50 метров баттерфляем.

— Впечатления от финала хорошие, приятно после большого перерыва ощущать соревновательную атмосферу. Не всё, конечно, получилось, что планировали с тренером. Надеюсь, что на чемпионате России, который пройдёт в Казани в конце октября, смогу улучшить результаты, — поделился планами победитель.

Другой нижегородский пловец, Михаил Доринов, мастер спорта международного класса, с результатом 2:11,62 взял бронзу на дистанции 200 метров брассом.

Третье место на дистанции 50 метров брассом завоевала 15-летняя нижегородка, мастер спорта международного класса, Елена Богомолова — юная спорсменка проиграла только двум пловчихам из Санкт-Петербурга. Взятая медаль стала для неё несомненным успехом. Результат Елены Богомоловой — 31.31 секунды.