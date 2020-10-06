15 200 нижегородских педагогов получили выплаты за классное руководство

15 200 классных руководителей Нижегородской области получили ежемесячное денежное вознаграждение в размере 5 тысяч рублей. Надбавки предусмотрены в соответствии с перечнем поручений Президента. Об этом сообщила пресс-служба правительства Нижегородского региона.

Как сообщили в министерстве образования, науки и молодёжной политики Нижегородской области, 1 октября всем числящимся в регионе классным руководителям перечислены денежные средства на их личные лицевые счета.

К сведению, денежное вознаграждение за классное руководство является основной частью заработной платы педагогического работника и учитывается при определении налоговой базы.

Напомним, что вчера, в День учителя, нижегородские педагоги получили награды к празднику за свой труд и особые достижения. Четыре образовательные организации региона получили Почётный штандарт губернатора, а учителя — почётные грамоты Нижегородской области, почётные дипломы губернатора, а также благодарность от Глеба Никитина и благодарственное письмо от Заксобрания Нижегородской области.