Нижегородскую ярмарку благоустроят за 299 миллионов рублей

В Нижегородской области объявлен запрос предложений на разработку проекта и благоустройство территории Нижегородской ярмарки. Об этом сообщается на портале электронной торговой площадки «Фабрикант».

В соответствии с условиями аукциона, начальная стоимость контракта составляет 299 миллионов рублей, - говорится в документах на сайте площадки. – Итоги аукциона планируется подвести 26 октября. Все указанные работы должны быть выполнены до 1 июня 2021 года. Данный конкурс объявило АНО «Центр 800».

Напомним, к 800-летию Нижний Новгород ожидает масштабное благоустройство. К юбилею преобразятся скверы площади, бульвары и улицы. Сейчас многие из этих идей находятся на стадии разработки проекта. При этом все концепции обсуждаются с жителями. Так что те принимают участие в реализации этих проектов на всех стадиях.

"Комсомольская правда" в Нижнем Новгороде" будет следить за развитием событий.

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