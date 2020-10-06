Нижегородская область наращивает производство молока Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Фермерские хозяйства Нижегородской области продолжают наращивать производство молока. Об этом заявил региональный министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Николай Денисов. Он лично посетил молочный завод «Эгида Поволжье» Дальнеконстантиновского района с рабочим визитом.

По словам министра, с начала 2020 года в области произведено 430 тысяч тонн молока, что на 18 тысяч тонн, или на 4%, больше показателей аналогичного периода прошлого года.

– Важно, чтобы молоко, произведённое нашими сельхозпроизводителями, было востребовано молочными заводами, поэтому необходимо развивать переработку, – заключил Николай Денисов. – Сейчас в регионе действует более 50 молокоперерабатывающих организаций, которые постоянно модернизируют свои производства, внедряют новые технологии, что позволяет увеличивать выпуск молочной продукции и расширить её ассортимент.

На этот счёт директор по качеству молочного завода «Эгида Поволжье» Елена Федотова добавила, что у завода определённый круг поставщиков, порядка 20 хозяйств, которые заинтересованы в повышении качества своего продукта.