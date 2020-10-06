Нижегородская команда "Инватур" поучаствует в фестивале "Пара-Арт" в Сочи Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

С 6 по 11 октября в Сочи будет проходить открытый фестиваль культуры и спорта "Пара-Арт" для людей с ограниченными возможностями здоровья. Нижегородская региональная команда "Инватур" традиционно примет участие в нём. Об этом сообщила пресс-служба Нижегородской области.

Спортивная программа фестиваля включает в себя соревнования по бочча, трейл-ориентирование, настольный теннис, лазерный биатлон, а культурная — экскурсии и творческие вечера. На этот год запланирован даже сплав по горной реке.

— Каждый раз мы привозим с фестиваля что-то новое, у ребят расширяется кругозор, появляется мотивация к активному образу жизни, — говорит председатель НРООИ «Инватур» Андрей Буланов.

Подобные поездки стали доступны благодаря победе проекта «Адаптивный спорт для активных людей» в конкурсе благотворительных проектов Инжинирингового дивизиона Госкорпорации «Росатом». На фестиваль в Сочи отправились лучшие параспортсмены по итогам мастер-классов, соревнований и тренировок.