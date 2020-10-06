ФОТО: компьютерная визуализация центра культурного развития в городе Арзамасе Эксперты одобрили проект центра развития культуры в Арзамасе

Положительное заключение государственных экспертов получил проект строительства центра культурного развития в городе Арзамас Нижегородской области. Работы ведутся по нацпроекту "Культура". Строительство этого объекта представляет собой этап развития паломническо-туристического кластера «Арзамас-Дивеево-Саров». Информацией об этом поделилась «Управляющая компания по развитию Саровско-Дивеевского кластера».

Согласно проекту, центр культурного развития должен состоять из пяти групп помещений: клубной, спортивной, зрелищной, административной и хозяйственной. А также предусмотрены два входа для посетителей. Постройка должна будет вмещать в себя 987 человек.

Приоритетные задачи проекта — это возрождение Саровской и Дивеевской обителей, развитие транспортной инфраструктуры, создание всех условий для увеличения туристического потока, а также обеспечение комфортного пребывания туристов и паломников на территории кластера.

По намеченным срокам строительство центра будет идти в течение 2021-2022 года. Заявленная стоимость составляет 359 млн 424 тысячи рублей.