204 новых больных коронавирусом выявили в Нижегородской области

В Нижегородской области продолжает расти число зараженных коронавирусом. Только за последние сутки в регионе было выявлено 204 новых случая заражения. Общее число заболевших достигло 33 578 человек. Об это сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

- В настоящее время около 2,7 тысяч нижегородцев проходят лечение амбулаторно, так как болезнь у них протекает в легкой форме или бессимптомно, - рассказали в ведомстве. – Порядка 1,5 тысяч человек находятся на лечении в больницах. Еще 14 человек помещены в обсерваторы.

К счастью, растет и положительная статистика. За последние сутки с отрицательными результатами анализов из больниц были выписаны 43 человека. Общее число выздоровевших достигло 27 777 человек.

Напомним, ранее мы писали, что министр здравоохранения Нижегородской области сообщил о подъеме заболеваемости коронавирусом в регионе. По оценке министра, в первую очередь, рост происходит за счет тех, кто отказывается носить маски в условиях пандемии.

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