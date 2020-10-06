59 классов закрыты на карантин по коронавирусу в Нижегородской области

В 36 школах Нижегородской области введены ограничения из-за коронавируса Фото: Олег ЗОЛОТО

В Нижегородской области постепенно снижается число классов, закрытых на карантин из-за коронавируса. Такие данные привел министр образования Нижегородской области Сергей Злобин на своей странице в Инстаграм.

- Сейчас карантин из-за коронавируса введен в 59 классах в 36 школах, - пояснил министр. – Речь идет о школах Нижнего Новгорода, Дзержинска, Выксы, Сарова и других муниципальных округов. Полностью закрыта на карантин Октябрьская средняя школа в городе Бор. Также ограничения введены в 33 группах в 28 детских садах Нижегородской области. Продолжает действовать карантин в двух группах двух учреждений среднего профессионального образования. Закрыта одна группа в одном из нижегородских вузов.

Наблюдается постепенно снижение заболеваемости и по ОРВИ. В частности, сейчас на карантин закрыт 91 класс в 35 школах. Большая часть из них расположена на территории самого Нижнего Новгорода.

Однако к трем ранее закрытым на карантин школам добавилась четвертая – кадетская школа-интернат имени Героя России Рожкова в Володарском районе. Она рассчитана всего на 72 ученика.

Напомним, в настоящее время Нижегородская область находится на втором этапе снятия ограничений из-за коронавируса.