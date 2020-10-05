Ветеран из Нижнего Новгорода отметил свой 95-летний День рождения

Почетный гражданин города Нижнего Новгорода Леонид Жуков отметил 95-летие. Фото: администрация Нижнего Новгорода

Почётный ветеран Нижнего Новгорода и участник Великой Отечественной войны Леонид Жуков отметил свой 95-летний юбилей. Об этом сообщает администрация города.

Когда в стране началась война, Леониду Жукову было всего 16 лет. Тогда он жил со своей семьей в Ленинском районе Нижнего Новгорода. Первое время он трудился в тылу – помогал рыть окопы, и тушить пожары.

- Когда стал взрослее, бегал с каждый день с друзьями в военкомат, просили: «Заберите, мы пойдем воевать!». Попал я сперва в Мулино, потом в воздушно-десантные войска. Из огня да в полымя, – поделился Леонид Степанович.

Так, в конце 1943 года Леонид Жуков в составе воздушно-десантной бригады десантировался в тыл врага, форсировал Днепр и освобождал Киев.

После войны он 25 лет проработал на заводе «Красное Сормово».

В свой 95-ый день рождения ветеран получил поздравления от представителей мэрии, администрации Сормовского района и завода «Красное Сормово». Юбиляру пожелали здоровья и долгих лет жизни.

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