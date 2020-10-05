Нижегородские пловцы завоевали 1 золотую и 2 бронзовые медали на Кубке России. Фото: Министерство спорта Нижегородской области

Нижегородские пловцы завоевали одну золотую и две бронзовые медали на Кубке России. Финальные соревнования по плаванию среди лучших российских пловцов проходили в городе Обнинск, Калужской области. Об этом сообщают в министерстве спорта Нижегородской области.

Золотую медаль нашему региону принес заслуженный мастер спорта, нижегородец Олег Костин. На дистанции 50 метров баттерфляем он стал лучшим с результатом 23.09 секунды.

- Приятно снова после большого перерыва ощущать соревновательную атмосферу. Не всё, конечно, получилось, что планировали с тренером. Надеюсь, что на чемпионате России, который пройдет в Казани в конце октября, улучшить результаты, которые показал в Обнинске, - поделился впечатлениями Олег Костин.

Отличился также нижегородский пловец, мастер спорта международного класса Михаил Доринов, который занял третье место на дистанции 200 метров брассом.

Нельзя не отметить и достижение 15-летней нижегородской пловчихи, мастера спорта международного класса Елены Богомоловой. Девушка получила бронзовую медаль на дистанции 50 метров брассом.

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