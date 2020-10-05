В Нижнем Новгороде прошел субботник по уборке прибрежной территории реки Борзовки

В Нижнем Новгороде прошла экологическая акция по уборке прибрежной территории реки Борзовки Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

В Нижнем Новгороде состоялся субботник по очистке прибрежной зоны реки Борзовки. Уборка проходила в рамках реализации нацпроекта «Экология». Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

В акции приняли участие представители администрации Нижнего Новгорода, региональный оператор, ведущие и корреспонденты региональных СМИ. К уборке мусора подключились и неравнодушные жители Ленинского района.

Проведение субботника способствует экологическому воспитанию подрастающего поколения и созданию благоприятных условий жизни населения.

- Такими креативными акциями мы привлекаем внимание к существующим проблемам, заставляем людей задуматься о том, чтобы в следующий раз выбросить бутылку в урну, а не в реку. И если нижегородцы проявляют инициативу провести субботник, то мы всегда их готовы поддержать и помочь в организационных вопросах, - отметил заместитель директора департамента благоустройства администрации Нижнего Новгорода Алексей Краснов.

Уборка производилась по принципу раздельного сбора мусора: в разные контейнеры собирались неперерабатываемые отходы и те, которые можно отправить на переработку. Всего нижегородцами было убрано примерно 30 мешков мусора. В частности, на прибрежной территории основным мусором были пластиковые бутылки.

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