Филиал центра «Мой бизнес» открылся в Дальнем Константиново Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

В Дальнем Константинове состоялось открытие филиала центра «Мой бизнес». Одной из главных задач центра, созданного в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», является консультирование бизнесменов. Также там можно получить необходимые для ведения бизнеса госуслуги.

- Задача сотрудников центров «Мой бизнес» — не просто дать контакты организации, оказывающей ту или иную поддержку, они должны сделать комплексное предложение, необходимое предпринимателю для развития бизнеса, сопровождать предпринимателя на всем этапе получения услуги, - подчеркнул заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Саносян.

Как сообщает пресс-служба губернатора и правительства, в 2019 году филиалы проекта «Мой бизнес» были открыты в 17 районах Нижегородской области. До конца текущего года будет создано ещё 13 центров, два из них уже открыты.

- По поручению губернатора Глеба Никитина сегодня реализуется комплекс мер поддержки по сохранению бизнеса на территории районов. Важно, чтобы предприниматели узнавали об этом в максимально короткие сроки, - подчеркнул министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов.

Так, за период пандемии коронавирусной инфекции, специалисты центров «Мой бизнес» дали более 200 тысяч консультаций нижегородским предпринимателям.

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