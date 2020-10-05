Глеб Никитин провел встречу с генеральным директором «Веолия Восток» Леонидом Локшиным Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин провел рабочую встречу с генеральным директором «Веолия Восток» Леонидом Локшиным. В регионе планируется создание партнерской компании с целью развития инфраструктуры обращения с твердыми коммунальными отходами. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

Так, внедрение новых технологий позволит снизить экологический ущерб, а также повысить уровень качества услуг для граждан. Эти цели также отражает и нацпроект «Экология» активно реализующийся в Нижегородской области.

- У нас в регионе для такой работы есть мощная промышленная база, отличные кадры, прекрасная логистика. Уверен, что вам удастся реализовать все намеченные планы, - подчеркнул Глеб Никитин.

В ходе беседы было отмечено, что Нижегородская область станет платформой нового коммунального бизнеса в России.

- Мы тщательно выбирали регион для старта работы, посмотрели более 10 проектов в этой отрасли в России, и Нижегородская область стала для нас приоритетной, - поделился Леонид Локшин.

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