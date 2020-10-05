Нижегородские гребцы стали призёрами на первенстве России

Нижегородские гребцы завоевали одну серебряную и две бронзовые медали на первенстве России в Ростове-на-Дону. Фото: Министерство спорта Нижегородской области

Нижегородские гребцы завоевали золотые медали на первенство России. Спортсмены выступали в дисциплине академическая гребля среди юниорок и юниоров в возрасте до 23 лет. Об этом сообщают в министерстве спорта Нижегородской области.

В соревновании приняли участие 425 спортсменов из 21 региона страны, а само мероприятие проходило в Ростове-на-Дону в период с 1 по 4 октября.

«Серебро» в заездах двойки без рулевого заработали Екатерина Беликова и Алена Новикова.

Не меньших успехов добились нижегородцы в заездах женской и мужской четверки без рулевого. Ребята заняли третье место и получили бронзовые медали.

- Я очень довольна результатом в первенстве. Первый день соревнований запомнился ураганным ветром, который потом слегка стих, но все же очень мешал гонке, - рассказала о прошедших соревнованиях Екатерина Беликова.

Отметим, что спортивный сезон для спортсменов, выступающих в дисциплине «Академическая гребля», возобновился в августе, после ограничений связанных с распространением COVID-19.

За это время нижегородские гребцы завоевали 37 медалей, в том числе 10 золотых.

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