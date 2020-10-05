Новое оборудование позволило проверить качество разметки на дорогах региона

Качество разметки на отремонтированных дорогах в Нижегородской области проверили при помощи нового оборудования Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Участок дороги Криуша-Вад-Перевоз-Бутурлино-Толба отремонтировали в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

Приемку ремонтных работ дороги в Бутурлинском районе провели специалисты Главного управления автомобильных дорог Нижегородской области.

Проект ремонта данного участка дороги включал в себя снятие старого дорожного полотна и укладка выравнивающего и верхнего слоя асфальта, нанесение дорожной разметки со светоотражающими элементами. Также подрядной организацией была произведена засыпка ям и провалов щебнем, выполнена подсыпка и планировка обочин.

В ходе проверки было отмечено, что работы, проведенные подрядчиком, соответствуют требованиям ГОСТ и СНИП. И всё же были обнаружены и небольшие недочёты, которые подрядчик обязался устранить в течение трех дней.

Отметим, что специалисты также проверили дорожную разметку с помощью нового оборудования – ретрорефлектометра.

Финансирование по проекту обошлось в размере 3,5 миллиона рублей.

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