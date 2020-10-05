Нижегородский застройщик обманул дольщиков на 78 млн рублей

В Нижнем Новгороде осудили директора строительной фирмы, который собирал деньги с дольщиков без разрешения на строительство дома. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Ленинского района.

В ходе судебного разбирательства было установлено, что у злоумышленника не было разрешения на строительство жилого многоквартирного дома №2 с подземной автостоянкой в границах улиц Мичурина и Июльских дней. Также не было обнаружено государственной регистрации права собственности на земельный участок и договора его аренды.

За незаконное привлечение средств на сумму в размере свыше 78 миллионов рублей, Ленинский районный суд признал руководителя компании виновным. Он получил 2 года и 6 месяцев условного срока с испытательным сроком в 2,5 года.

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