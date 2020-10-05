Около 10% площадей ТЦ Нижнего Новгорода освободиться из-за пандемии коронавируса

Из-за ограничений, введенных в связи с пандемией коронавируса, около 10% площадей торговых центров Нижнего Новгорода могут стать пустыми. Об этом сообщает «Гипер НН» со ссылкой на управляющего партнера «IDEM — Консультанты по торговой недвижимости» Екатерину Гресс.

Известно, что во время пандемии коронавируса многие собственники и арендаторы торговых площадей понесли крупные убытки. И сильнее всего из-за длительного простоя пострадали неконцептуальные и устаревшие объекты, здесь доля вакантных площадей может достигнуть 25–30%.

При этом отток ретейлеров для крупных и востребованных ТЦ ничем не грозит, так как на место одних арендаторов сразу придут новые.

Так, в ТРЦ «Фантастика», чтобы избежать оттока арендаторов, была отменена базовую часть арендной ставки на время режима самоизоляции.

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