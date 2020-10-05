Отменена закупка по обработке пакгаузов на Стрелке от коррозии

Пакгаузы на Стрелке в Нижнем Новгороде останутся без антикоррозийной защиты. Об этом сообщается на федеральной электронной площадке «НЭП-Фабрикант».

Согласно информации, АНО «Центр 800», выступающий заказчиком, отменил проведение торгов по выбору подрядчика для работы по расчистке ажурных металлических конструкций с помощью пескоструйного аппарата высокого давления.

Первоначальная стоимость контракта составляла 21,5 миллиона рублей. Итоги конкурса должны были быть подведены ещё 30 сентября 2020 года, но три поданные на участие заявки оказались не соответствующими условиям аукциона. После этого подведение итогов конкурса переназначили на 12 октября, а сейчас стало известно, что заказчик совсем отказался от проведения закупки.

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